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Ordenador alimentado con 64 pilas AA

Ordenador alimentado con 64 pilas AA

Así es cómo se ver un ordenador de sobremesa alimentado a pilas, en concreto, con 64 pilas AA para ofrecer más de 30 minutos de autonomía.

| etiquetas: ordenador , pilas , aa
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2 comentarios
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josde #2 josde
Y eso para que vale, ademas de para gastar dinero en pilas, xD
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ronko #1 ronko
Riete de las 6 pilas de la GameGear, que se agotaban en nada.
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