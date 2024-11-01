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Ordenador alimentado con 64 pilas AA
Así es cómo se ver un ordenador de sobremesa alimentado a pilas, en concreto, con 64 pilas AA para ofrecer más de 30 minutos de autonomía.
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#2
josde
Y eso para que vale, ademas de para gastar dinero en pilas,
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#1
ronko
Riete de las 6 pilas de la GameGear, que se agotaban en nada.
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menéame
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