Orden de Cluny: cuando los monasterios cambiaron Europa

La Orden de Cluny fue uno de los movimientos religiosos más importantes de la Edad Media europea. Nació en el año 910 con la fundación de la Abadía de Cluny, impulsada por Guillermo I de Aquitania. A lo largo de los siglos X y XI, la Orden de Cluny extendió su influencia por gran parte de Europa occidental, estableciendo una amplia red de monasterios dependientes de la abadía madre. Su prestigio espiritual y su cercanía con el papado hicieron de Cluny un actor clave.