Orcas cazadoras de tiburones jóvenes: una conducta emergente que reconfigura ecosistemas y amenaza el equilibrio del golfo  

Las orcas cazadoras demostraron ser uno de los depredadores más eficaces del planeta gracias a una caza basada en cooperación y aprendizaje social. Su capacidad para coordinar maniobras, emboscar presas y adaptar tácticas según el entorno las convierte en especialistas del océano.Cada comunidad desarrolla métodos únicos que responden a sus necesidades y a la fauna disponible. Esa diversidad de estrategias permitió documentar comportamientos inéditos que sorprenden incluso a la ciencia marina.