edición general
2 meneos
11 clics
Orcas cazadoras de tiburones jóvenes: una conducta emergente que reconfigura ecosistemas y amenaza el equilibrio del golfo

Orcas cazadoras de tiburones jóvenes: una conducta emergente que reconfigura ecosistemas y amenaza el equilibrio del golfo  

Las orcas cazadoras demostraron ser uno de los depredadores más eficaces del planeta gracias a una caza basada en cooperación y aprendizaje social. Su capacidad para coordinar maniobras, emboscar presas y adaptar tácticas según el entorno las convierte en especialistas del océano.Cada comunidad desarrolla métodos únicos que responden a sus necesidades y a la fauna disponible. Esa diversidad de estrategias permitió documentar comportamientos inéditos que sorprenden incluso a la ciencia marina.

| etiquetas: orcas , cazadoras , tiburones , blancos , jovenes , amenaza , golfo
2 0 0 K 32 ciencia
5 comentarios
2 0 0 K 32 ciencia
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
En aguas cercanas a La Paz, un grupo de orcas fue observado aplicando una maniobra precisa para capturar tiburones blancos juveniles. La técnica consiste en rodear a los ejemplares, girarlos boca arriba y provocar una inmovilidad temporal que los paraliza. Esta vulnerabilidad permite extraer el hígado, un órgano de alto valor energético.
0 K 20
paleociencia #3 paleociencia
#1 Creo que puedes añadir Golfo de California, para que esté claro.
0 K 12
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
#3 Golfo de México esta puesto en la noticia.
0 K 20
paleociencia #5 paleociencia
#4 En aguas cercanas a La Paz, busca en un mapa donde esta La Paz, México. Golfo de California, también conocido como Mar de Cortés. Ademas en la noticia habla de los ecosistemas del Golfo de California.
0 K 12
azathothruna #2 azathothruna
La verdadera pregunta es por que cambiaron de dieta?
Cada posibilidad es menos buena que la anterior
0 K 15

menéame