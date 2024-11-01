Órbitas periódicas planas y tridimensionales para el problema newtoniano de tres cuerpos (ENG)

La famosa cuestión de los tres cuerpos se remonta a Newton en los años 1680, y atrajo a matemáticos y físicos como Euler, Lagrange y otros. Poincaré descubrió que no existen integrales primeras completas para el sistema y que sus órbitas son muy sensibles a las condiciones iniciales —esto sentó las bases de la teoría del caos. A partir de este punto, se presenta una serie de avances cronológicos en la búsqueda y descubrimiento de órbitas periódicas para el problema de los tres cuerpos:
En 2013, Šuvakov y Dmitrašinović descubrieron 13 nuevas órbitas periódicas, agrupadas en 11 familias, mediante métodos numéricos .
– En 2017, Li y Liao encontraron 695 familias de órbitas periódicas planas de un sistema con masas iguales y momento angular cero, de las cuales más de 600 eran inéditas .
– Ese mismo año, se presentaron 1 349 familias de órbitas periódicas planas con masas desiguales, cero momento angular, y configuraciones isósceles colineales. De estas, 1 223 familias eran completamente nuevas, clasificadas en siete clases según simetrías geométricas y algebraicas .
– En 2018, se reportaron 316 órbitas periódicas periódicas sin colisiones en el problema de caída libre de tres cuerpos. Excepto tres ya conocidas, 313 eran completamente nuevas .
– En 2021, se descubrió una familia de 135 445 órbitas periódicas de sistemas triples no jerárquicos (masas desiguales), de las cuales 13 315 eran estables, en un rango de masas considerablemente grande, lo que sugiere que podrían observarse en el universo real .
– En 2022, se propuso una hoja de ruta eficaz basada en redes neuronales (ANN) para encontrar órbitas periódicas planas en sistemas de tres cuerpos con masas arbitrarias, mejorando la capacidad predictiva de los modelos .
– Finalmente, en 2025, Li y Liao emplearon un algoritmo numérico de alta precisión en supercomputador para descubrir 10 059 órbitas periódicas tridimensionales en el problema general de los tres cuerpos. Entre ellas destacan:
- en el caso de tres masas iguales, se identificaron 21 órbitas “coreográficas” 3D, donde los tres cuerpos viajan sincronizados por una única trayectoria cerrada;
- en sistemas con dos masas iguales, se hallaron 273 órbitas “piano-trío”, donde las dos masas iguales comparten una trayectoria cerrada y una tercera masa sigue otra distinta .
