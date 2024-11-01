Órbitas periódicas planas y tridimensionales para el problema newtoniano de tres cuerpos (ENG)

La famosa cuestión de los tres cuerpos se remonta a Newton en los años 1680, y atrajo a matemáticos y físicos como Euler, Lagrange y otros. Poincaré descubrió que no existen integrales primeras completas para el sistema y que sus órbitas son muy sensibles a las condiciones iniciales —esto sentó las bases de la teoría del caos. A partir de este punto, se presenta una serie de avances cronológicos en la búsqueda y descubrimiento de órbitas periódicas para el problema de los tres cuerpos: