Orbital: la democratización de los viajes de ida y vuelta al espacio

“Para que todo el mundo lo entienda, es como un cápsula de Nespresso, pero grande”. Fundada en 2023 por Francesco Cacciatore y Víctor Gómez, Orbital Paradigm pretende democratizar desde Madrid la experimentación y la producción de alto valor en el espacio. Lo harán con sus cápsulas de retorno reutilizables; primero KID (su cápsula demo, que realizará un primer viaje de ida y vuelta en 2025, y una segunda misión en 2026) y más tarde Kestrel, diseñada para alcanzar operaciones mensuales a principios de 2030.