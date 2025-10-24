Orbán, el gran aliado de Putin, estudia cómo saltarse las sanciones contra las petroleras rusas | Internacional | Cadena SER

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha anunciado que su país estudia como eludir las sanciones de Estados Unidos contra dos petroleras rusas. Afirma que ya ha mantenido conversaciones con el Grupo MOL, líder del mercado en Hungría y en Eslovaquia. Son los dos países de la Unión Europea más críticos con la posición del bloque respecto a la invasión rusa de Ucrania.