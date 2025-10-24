edición general
4 meneos
3 clics
Orbán, el gran aliado de Putin, estudia cómo saltarse las sanciones contra las petroleras rusas | Internacional | Cadena SER

Orbán, el gran aliado de Putin, estudia cómo saltarse las sanciones contra las petroleras rusas | Internacional | Cadena SER

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha anunciado que su país estudia como eludir las sanciones de Estados Unidos contra dos petroleras rusas. Afirma que ya ha mantenido conversaciones con el Grupo MOL, líder del mercado en Hungría y en Eslovaquia. Son los dos países de la Unión Europea más críticos con la posición del bloque respecto a la invasión rusa de Ucrania.

| etiquetas: orbán , estudia , saltarse , sanciones , contra , petroleras , rusas
3 1 0 K 41 actualidad
7 comentarios
3 1 0 K 41 actualidad
Veelicus #1 Veelicus
Orban nos puede gustar o no, a mi no mucho, pero esta claro que no quiere que su pais se vaya a la mierda y prefiere comprar energia barata a no hacerlo
4 K 38
eldet #4 eldet
#1 Pero has visto como esta su pais? :-D :-D :-D Hace mucho que no me reia tanto :-D
0 K 6
Veelicus #6 Veelicus
#4 mal, esta mal, pero si ademas tiene que comprar la energia mas cara peor estara.
Hungria no tiene acceso a mar, asi que lo tiene jodido siempre
0 K 13
quitamelpiedencima #7 quitamelpiedencima
Pues Orban está moviendo el culo como lo hizo Nixon en el 73 cuando la OPEP cerró el grifo.
0 K 12
aupaatu #3 aupaatu *
Solo se las puede saltar EEUU , Europa tiene que mantener la guerra en Ucrania y ser coherente con el concepto de agresión mala la de Rusia y buena la de Israel mientras su economía cae en picado gracias al servilismo a la reinona del mundo libre.
0 K 8
#5 Pepepistolas
#3 Menos el hdgp de Orban que se pone a 4 patas para el genocida ruso.
0 K 6
aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro *
Las sanciones de USA a Rusia obedecen a que motivo exactamente ?
0 K 7

menéame