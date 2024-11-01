Oración viral de Paula White: ¿Qué dijo sobre los ángeles?  

Paula White, consejera espiritual de Donald Trump, protagoniza una polémica oración donde menciona ángeles de África y Sudamérica. Además, liderará la nueva Oficina de la Fe en la Casa Blanca, destinada a proteger la libertad religiosa.
| etiquetas: trump , religion , fundamentalismo , evangélicos , eeuu
P.D: Para mí es todo lo contrario, siempre que metan religión ya sé con certeza que es una engañufla.
Ofinlcina, a lo sumo, destinada a elegir la religion q quieras entre las q hay, como su propio nombre indica. No tener Fe no esta protegido en los paises de extremismos religiosos.