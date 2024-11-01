edición general
Oración viral de Paula White: ¿Qué dijo sobre los ángeles?  

Paula White, consejera espiritual de Donald Trump, protagoniza una polémica oración donde menciona ángeles de África y Sudamérica. Además, liderará la nueva Oficina de la Fe en la Casa Blanca, destinada a proteger la libertad religiosa.

#1 concentrado
Esta es la señora que dice que Trump ha sido ungido por Dios, que criticar a Trump es un acto del dominio, que es capaz de hablar el idioma de los ángeles y que allí donde pisa se convierte en lugar sagrado.
ipanies #4 ipanies
Talibanes White power!!! Ya en sus mejores "faros de occidente"...
#7 KaBeKa *
Que la mayoría de las mierdas las vistan siempre con doctrinas religiosas para intentar reafirmar sus acciones no es nada nuevo. Todo lo contrario, está muy visto.
P.D: Para mí es todo lo contrario, siempre que metan religión ya sé con certeza que es una engañufla.
ostiayajoder #3 ostiayajoder
Oficina de la Fe en la Casa Blanca, destinada a proteger la libertad religiosa.

Ofinlcina, a lo sumo, destinada a elegir la religion q quieras entre las q hay, como su propio nombre indica. No tener Fe no esta protegido en los paises de extremismos religiosos.
#6 concentrado
#3 En muchas partes de EEUU (la mayor parte del país) si te declaras ateo, te conviertes en un apestado. Libertad religiosa e intolerancia religiosa a la vez.
Bowsers #8 Bowsers
#6 alguien dijo que en estados unidos hay una libertad religiosa tremenda, pero que tienes que tener una.
Lenari #2 Lenari
Pues mejor no entrar en Masoud Jameini, nombrado hace unos días el nuevo asesor espiritual de Pedro Sanchez :-D
Rixx #5 Rixx
A Dios rogando y con los misiles dando :roll:
