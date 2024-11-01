edición general
Se opuso a la ayuda a Ucrania, pidió entregar Crimea a Rusia y criticó a Zelensky: ¿por qué es conocido Charlie Kirk? [Inglés]

"Es simplemente inaceptable que la gente común gaste dos billones de dólares que no tienen en guerras que no pueden ganar, defendiendo a personas que no les pertenecen, mientras son invadidos por personas que no conocemos. Recorten el gasto. Acaben con el caos en Ucrania." Medio Ucraniano, traducción en #1

Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
Lo tenía todo el pack el jodio xD
alcama #3 alcama
#2 Pues solo en el titular coincide en todo con Harkon
salteado3 #1 salteado3 *
Charles Kirk, fundador de Turning Point USA y partidario de Donald Trump, falleció el 10 de septiembre tras un intento de asesinato. Era conocido por sus escandalosas declaraciones sobre Ucrania, en las que pedía el fin de la ayuda y la "devolución de Crimea a Rusia".

Se opuso a la ayuda a Ucrania, pidió entregar Crimea a Rusia y criticó a Zelensky: ¿por qué es conocido Charlie Kirk?

El fundador de Turning Point USA y colaborador del presidente estadounidense Donald Trump, Charlie…   » ver todo el comentario
Findeton #6 Findeton
#1 Más información aquí: según fuentes del DOJ han encontrado el arma usada, con cartuchos que tienen grabados trans y anti-fascistas, y hay videos del sospechoso huyendo del edificio.

x dot com/scrowder/status/1966118431511433267
JuanCarVen #5 JuanCarVen
Con semejante apoyo, poco futuro les veo a los pobres ucranianos.
Catacroc #7 Catacroc
Es conocido por que le han saltado la cabeza como un tapon de champan de un tiro. A parte de eso aqui no se sabia nada de el, tal vez en EEUU fuese conocido pero fuera de alli 0 absoluto.
#4 tromperri
Es conocido por ser un auténtico montón de mierda.
