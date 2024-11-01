edición general
La oposición denuncia “abuso de poder y corrupción” de Molleda por la plaza fija que ganó en el Ayuntamiento de Cartes siendo alcalde

El secretario de Organización del PSOE Cantabria Agustín Molleda, convocó y ganó un concurso de méritos para hacer fijo su puesto de encargado de mantenimiento en el Consistorio. Cargo que ocupó él mismo de 2015 a 2025 y que, como alcalde, decidió resolver mediante un proceso de méritos, no de oposición libre, que es lo habitual. Denuncian que manipuló el concurso a su conveniencia, y eligió personalmente a los miembros del jurado para garantizar un resultado favorable

| etiquetas: agustín molleda , alcalde , concurso , oposición
2 comentarios
#1 El_dinero_no_es_de_nadie
Que sea la misma persona quien convoca y decide como se estabiliza su propio puesto de trabajo debería ser delito por no inhibirse y que sea el secretario municipal quien lo haga
#2 Borgiano
Si por algo decía Lobato que la PSOE es una agencia de colocación.
