La oposición denuncia “abuso de poder y corrupción” de Molleda por la plaza fija que ganó en el Ayuntamiento de Cartes siendo alcalde

El secretario de Organización del PSOE Cantabria Agustín Molleda, convocó y ganó un concurso de méritos para hacer fijo su puesto de encargado de mantenimiento en el Consistorio. Cargo que ocupó él mismo de 2015 a 2025 y que, como alcalde, decidió resolver mediante un proceso de méritos, no de oposición libre, que es lo habitual. Denuncian que manipuló el concurso a su conveniencia, y eligió personalmente a los miembros del jurado para garantizar un resultado favorable