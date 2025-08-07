edición general
La oposición brasileña reunió firmas para pedir la destitución del juez Alexandre de Moraes tras el arresto domiciliario de Bolsonaro

Miembros del Partido Liberal presentaron una moción contra el magistrado a cargo del juicio por el intento de golpe de Estado en 2023

| etiquetas: golpe de estado , asalto al planalto , bolsonaro , trump , lula
4 comentarios
Suleiman
Intentando cargarse el país... Que buena faena está haciendo Trump.
comadrejo
El agente naranja hace todo lo que puede por que Brasil sea competitivo en el ranking de inseguridad, no han conseguido aun tanta degradación en el pais como la que consiguieron con Lasso en Ecuador.
ixo
¿Cómo se dice lawfare en portugués? :roll:
Verdaderofalso
#2 que no, que leí por aquí que es que a Bolsonaro le tienen manía
