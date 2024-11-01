edición general
Oportunidad para China: Estados Unidos agota sus reservas de interceptores en Oriente Medio [ENG]

La guerra contra Irán liderada por Estados Unidos e Israel ha sido, con algunas salvedades importantes, un rápido éxito militar para Estados Unidos y sus aliados. Eso no significa que vaya a ser un éxito estratégico. De hecho, la euforia en Washington y Jerusalén podría convertirse rápidamente en desesperación si la exitosa campaña aérea conduce a un caos regional duradero o, lo que es igualmente preocupante, a una guerra terrestre prolongada. En cualquier caso, el conflicto, hasta ahora desigual, ofrece importantes lecciones para la región As

Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Si son lentos y caros siempre pueden deslocalizar la producción y fabricarlos en China… :troll:
Alfon_Dc #3 Alfon_Dc
#2
Capaces serían..
HeilHynkel #1 HeilHynkel *
La parte interesante es esta:

Las fuerzas estadounidenses han acumulado miles de misiles de ataque Tomahawk y Jassm y cientos de miles de bombas JDAM guiadas por satélite y sus variantes. Las líneas de producción de estas municiones están a pleno rendimiento, se están recibiendo pedidos adicionales y las existencias solo deberían reducirse temporalmente.

Pero el armamento ofensivo no es el problema. Al provocar a Irán para que contraataque con drones de ataque Shahed de un solo uso y una

#4 Onaj
"Podría" "quizás" "tal vez"....

Alimentando el pensamiento ilusorio del personal
