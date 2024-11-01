Oportunidad para China: Estados Unidos agota sus reservas de interceptores en Oriente Medio [ENG]

La guerra contra Irán liderada por Estados Unidos e Israel ha sido, con algunas salvedades importantes, un rápido éxito militar para Estados Unidos y sus aliados. Eso no significa que vaya a ser un éxito estratégico. De hecho, la euforia en Washington y Jerusalén podría convertirse rápidamente en desesperación si la exitosa campaña aérea conduce a un caos regional duradero o, lo que es igualmente preocupante, a una guerra terrestre prolongada. En cualquier caso, el conflicto, hasta ahora desigual, ofrece importantes lecciones para la región As