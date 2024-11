Opinión: "La nueva y desastrosa estrategia de Jaguar"

Dejando a un lado las cuestiones de gusto, y analizándolo desde una perspectiva puramente estratégica, la nueva campaña de marketing de Jaguar es desastrosa. La estrategia se presentó ayer en las redes sociales bajo el lema "Copy Nothing" ("no copies nada") y recibió las burlas de hasta Elon Musk. "¿Ustedes no venden autos?", preguntó el fundador de Tesla. En Jaguar no comprendieron la ironía y respondieron con toda la seriedad que no tiene su campaña: "Sí. Nos encantaría mostrártelo. ¿Te gustaría tomar una taza de té con nosotros en Miami? "