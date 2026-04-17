Operación PowerOFF: así ha desmantelado Europol la mayor red de DDoS de alquiler hasta la fecha

Una operación policial internacional coordinada por Europol ha tumbado 53 dominios vinculados a servicios de DDoS de alquiler, detenido a cuatro personas y enviado avisos formales a más de 75.000 usuarios identificados. La acción, enmarcada en la Operación PowerOFF, tuvo lugar el 13 de abril de 2026 con la participación de 21 países, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Japón, Brasil y Australia.