OpenAI redefine el uso de la IA para adolescentes: entre la seguridad, la privacidad y la libertad

La inteligencia artificial se ha convertido en un recurso cada vez más presente en la vida de los jóvenes. Desde ayuda con tareas escolares hasta conversaciones sobre temas personales, herramientas como ChatGPT forman ya parte del día a día de muchos adolescentes. Ante este escenario, OpenAI ha publicado un marco de actuación que busca equilibrar tres principios fundamentales: la seguridad de los menores, la libertad de los usuarios adultos y la protección de la privacidad.