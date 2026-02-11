edición general
OpenAI está cometiendo los mismos errores que Facebook. Renuncio. (ENG)

Esta semana, OpenAI comenzó a probar anuncios en ChatGPT. También renuncié a la empresa después de pasar dos años como investigador ayudando a dar forma a cómo se construían y se fijaban los precios de los modelos de IA y guiando las primeras políticas de seguridad antes de que se establecieran normas definitivas. En su momento creí que podía ayudar a las personas que creaban inteligencia artificial a adelantarse a los problemas que esta generaría. Esta semana se confirmó mi lenta constatación de que OpenAI parece haber dejado...

3 comentarios
Lo que viene siendo la mierdificación o es.wikipedia.org/wiki/Decadencia_de_plataformas
