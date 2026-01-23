La ONU pide explicaciones a España por permitir la participación de los menores en espectáculos taurinos

El Comité de Derechos del Niño, que ha examinado al país esta semana, ya había recomendado en 2018 la prohibición del acceso de los niños y adolescentes a los toros. El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha pedido explicaciones a España por permitir la asistencia de menores de edad a espectáculos taurinos. El planteamiento del comité, formado por 18 expertos independientes, se produce en el marco del examen a España respecto al grado de cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, que se ha celebrado esta semana en