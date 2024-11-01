La ONU es ETA (opinión)

la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, en dijo que a la ONU no le compete definir lo que es un genocidio, que eso es cosa de la Corte Penal Internacional. Puede que la ONU no sea la entidad competente para ello, pero Muñoz se equivoca de plano, porque la decisión corresponde a la Corte Internacional de Justicia, un órgano dependiente de las Naciones Unidas que ya ha dictaminado en numerosas ocasiones la ilegalidad de los asentamientos de colonos israelíes en territorio palestino.