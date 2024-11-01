edición general
La ONU es ETA (opinión)

la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, en dijo que a la ONU no le compete definir lo que es un genocidio, que eso es cosa de la Corte Penal Internacional. Puede que la ONU no sea la entidad competente para ello, pero Muñoz se equivoca de plano, porque la decisión corresponde a la Corte Internacional de Justicia, un órgano dependiente de las Naciones Unidas que ya ha dictaminado en numerosas ocasiones la ilegalidad de los asentamientos de colonos israelíes en territorio palestino.

politica
karakol #3 karakol
La cantidad de miserables que van a quedar señalados y marcados por el resto de su vida por un puñado de shekels.

En las inmortales palabras de Leonidas a Efialtes, ojalá vivan para siempre y arrastren su vergüenza, aunque para eso primero tendrían que saber que es eso.
Gry #1 Gry
¿No habíamos quedado en que eran Hamás?
sotillo #2 sotillo
#1 Lo que diga esta chusma no tiene ningún valor, si dicen algo es para que otro no pueda hablar de la verdad
