[ONU] La educación bajo fuego: 10.000 alumnos asesinados, secuestrados o heridos en sólo un año

[ONU] La educación bajo fuego: 10.000 alumnos asesinados, secuestrados o heridos en sólo un año

De 2022 a 2023, más de 10.000 estudiantes fueron asesinados, secuestrados, arrestados o heridos en ataques contra instituciones educativas. El informe anual del Secretario General de la ONU sobre Niños y Conflictos Armados (2024) verifica 41.370 incidentes, la cifra más alta en casi 30 años. Las cifras más altas fueron en "Israel y el Territorio Palestino Ocupado (8554), Congo (4043), Somalia (2568), Nigeria (2436) y Haití (2269)". Ese mismo año los ataques a escuelas subieron un 44%, y las violaciones y otras formas de violencia sexual un 34%.

