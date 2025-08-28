ONU: Desde enero se han registrado más de 1.000 agresiones de israelíes a palestinos en Cisjordania [EN]

Según los informes de Naciones Unidas, que sólo incluyen los ataques que causaron muertos, heridos o daños materiales, 11 palestinos murieron y 696 resultaron heridos en lo que va de 2025. Los datos indican una continua tendencia al alza en el número de incidentes violentos protagonizados por israelíes en Cisjordania Enfrentamientos en la aldea palestina de Asira al-Qibliya, al suroeste de Naplusa, en 2020.Credit: Majdi Mohammed/AP En los ocho primeros meses de este año, la ONU ha registrado más de 1.000 agresiones perpetradas por civiles isr
| etiquetas: onu , 1.000 , agresiones , israelíes , palestinos , cisjordania