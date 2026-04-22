edición general
11 meneos
11 clics
ONU: desarrollo humano retrocede casi 80 años en Gaza debido al genocidio de Israel

ONU: desarrollo humano retrocede casi 80 años en Gaza debido al genocidio de Israel

El desarrollo humano en la Franja de Gaza retrocedió 77 años como consecuencia de la guerra genocida de Israel, según un informe conjunto de la ONU, la Unión Europea y el Banco Mundial, el cual estima que las necesidades de recuperación y reconstrucción en ese territorio palestino ascienden a 71.400 millones de dólares durante la próxima década. De esta cifra total, 26.300 millones de dólares deben movilizarse en los primeros 18 meses para restaurar servicios esenciales, reconstruir infraestructura crítica y apoyar la recuperación económica.

| etiquetas: onu , desarrollo humano , gaza , retroceso , genocidio , israel
8 3 0 K 112 Palestina
sin comentarios
8 3 0 K 112 Palestina

menéame