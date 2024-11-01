edición general
12 meneos
12 clics
La ONU se declara dispuesta a empezar a entregar ayuda humanitaria a Gaza

La ONU se declara dispuesta a empezar a entregar ayuda humanitaria a Gaza

El NRC pide "acceso pleno y sin restricciones" a las ONG para poder distribuir bienes "de los que Gaza lleva privada dos años"

| etiquetas: onu , ayuda , humanitaria , gaza
11 1 0 K 136 actualidad
2 comentarios
11 1 0 K 136 actualidad
rob #1 rob
¡Por las sandalias del divino niño! ¡Qué celeridad!
1 K 31
#2 luckyy
La ONU siempre bse ha mostrado dispuesta
0 K 9

menéame