12
meneos
12
clics
La ONU se declara dispuesta a empezar a entregar ayuda humanitaria a Gaza
El NRC pide "acceso pleno y sin restricciones" a las ONG para poder distribuir bienes "de los que Gaza lleva privada dos años"
|
etiquetas
:
onu
,
ayuda
,
humanitaria
,
gaza
11
1
0
K
136
actualidad
2 comentarios
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
rob
¡Por las sandalias del divino niño! ¡Qué celeridad!
1
K
31
#2
luckyy
La ONU siempre bse ha mostrado dispuesta
0
K
9
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
