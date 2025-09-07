ONU advierte sobre riesgo de propagación de la hambruna a nuevas áreas de Gaza

Un alto funcionario de la ONU, el jefe para Asuntos Humanitarios (OCHA), Tom Fletcher, advirtió que queda una “ventana estrecha” para evitar que la declaración de hambruna hecha para la Ciudad de Gaza, y que afecta a más de 500.000 personas, se extienda a otras áreas de la Franja, como Deir al Balah en el centro y Khan Younis en el sur. "La muerte, la destrucción, el hambre y el desplazamiento de civiles palestinos son el resultado de decisiones que desafían el derecho internacional e ignoran a la comunidad internacional", dijo Fletcher.