Las ONG atraviesan una crisis global. Todos pagaremos el precio

Las ONG han sido esenciales para defender los derechos humanos y ganar en libertades. Hoy están debilitadas por falta de financiación y crisis reputacional. Su papel es clave para lograr sociedades civiles fuertes y organizadas que hagan frente al auge de tendencias autoritarias. Hacen frente a Gobiernos, muestran verdades que incomodan a los líderes y defienden intereses y libertades de las personas. Los Gobiernos no paran de imponerles límites, criminalizar su labor y recortarles presupuestos, a lo que se suma el escepticismo de la sociedad.

#1 albx
Muchas ONG son el instrumento que utiliza el ultraliberalismo para privatizar la asistencia social.
#2 surco
#1 Hombre, yo igual no diría tanto, pero que dentro del mundo de las ONGs ha habido mucha merde, mucho chiringuito y mucho me busco las habichuelas, también.
Supongo que encontrar el punto entre posibilitar la acción y organización ciudadana y no terminar delegando en ella de forma ineficiente cosas que tendría que asumir el estado, es complicado
Valdreu #5 Valdreu
#1 Y otras son directamente un chiringuito que alguno se ha montado para forrarse.
#3 eipoc
Lavado de conciencias.

Hace ya un año me llamaban a mí para pedir ayuda para Gaza y yo les decía que no era un problema de recursos, que qué coño iban a enviar si había un bloqueo total por parte de Israel.
