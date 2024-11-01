Las ONG atraviesan una crisis global. Todos pagaremos el precio

Las ONG han sido esenciales para defender los derechos humanos y ganar en libertades. Hoy están debilitadas por falta de financiación y crisis reputacional. Su papel es clave para lograr sociedades civiles fuertes y organizadas que hagan frente al auge de tendencias autoritarias. Hacen frente a Gobiernos, muestran verdades que incomodan a los líderes y defienden intereses y libertades de las personas. Los Gobiernos no paran de imponerles límites, criminalizar su labor y recortarles presupuestos, a lo que se suma el escepticismo de la sociedad.
| etiquetas: ong , crisis , cooperación , donación , ayuda , bién común , derechos humanos
Supongo que encontrar el punto entre posibilitar la acción y organización ciudadana y no terminar delegando en ella de forma ineficiente cosas que tendría que asumir el estado, es complicado
Hace ya un año me llamaban a mí para pedir ayuda para Gaza y yo les decía que no era un problema de recursos, que qué coño iban a enviar si había un bloqueo total por parte de Israel.