Las ONG atraviesan una crisis global. Todos pagaremos el precio

Las ONG han sido esenciales para defender los derechos humanos y ganar en libertades. Hoy están debilitadas por falta de financiación y crisis reputacional. Su papel es clave para lograr sociedades civiles fuertes y organizadas que hagan frente al auge de tendencias autoritarias. Hacen frente a Gobiernos, muestran verdades que incomodan a los líderes y defienden intereses y libertades de las personas. Los Gobiernos no paran de imponerles límites, criminalizar su labor y recortarles presupuestos, a lo que se suma el escepticismo de la sociedad.