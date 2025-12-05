Once detenidos por explotación laboral a más de 300 trabajadores en fincas agrícolas

La organización criminal introducía a ciudadanos extranjeros en situación irregular y los empleaba en explotaciones agrícolas de Albacete, Alacant, Castelló, Ciudad Real, Cuenca, Murcia, València y Zaragoza. Los trabajadores vivían en condiciones deplorables, hacinados en colchones a ras de suelo, sin ventilación y con escasos aseos. Además, eran trasladados diariamente en furgonetas inseguras, lo que provocó accidentes, incluyendo la muerte de uno de los trabajadores.