La OMS ve «contrarios a la ética» tests con vacunas en Guinea-Bissau financiados por EEUU

La OMS rechazó este miércoles un polémico plan de experimentación con vacunas de hepatitis B en Guinea-Bissau, financiado por Estados Unidos, al considerarlo «contrario a la ética» porque implica no administrar dosis a recién nacidos. El proyecto estudiaría en una población de 14.000 recién nacidos los diferentes efectos de vacunarse contra la hepatitis B en dos diferentes etapas: una mitad se inmunizarían al nacer, y el resto a las seis semanas; con una vacuna que ya lleva más de 14 años disponible, segura y eficaz.

3 comentarios
EvilPreacher
Ya usaron como cobayas humanos a negros en USA a finales del s. XX (en este caso, infectándolos con sífilis) y eran ciudadanos estadounidenses, con más razón usaran a negros extranjeros sin problema. Sobre todo ahora que asumen su ideología sin complejos.
WcPC
#2 Para que un estudio funcione tienes que vacunar a la mitad con el de real y a la otra mitad con un placebo y que no sepan cual es cual tanto los sujetos como sus familiares o los profesionales que realizan la vacuna...
Estamos hablando de un país donde no tienen acceso a medicamentos/sistema sanitario o incluso sistemas de identificación como en España, dar luego con los niños que no han sido vacunados, cuando los padres creen que si, puede ser tela de complicado...
Es como dice #1, jugar con seres humanos que no lo son a sus ojos porque no importa si mueren.
Gry
Es discutible: Actualmente Guinea-Bissau vacuna a todos los recién nacidos a los seis meses,

Por lo que entiendo el estudio consiste vacunar a la mitad "antes de tiempo", como se hace en otros países según la OMS.
