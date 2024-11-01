La OMS ve «contrarios a la ética» tests con vacunas en Guinea-Bissau financiados por EEUU

La OMS rechazó este miércoles un polémico plan de experimentación con vacunas de hepatitis B en Guinea-Bissau, financiado por Estados Unidos, al considerarlo «contrario a la ética» porque implica no administrar dosis a recién nacidos. El proyecto estudiaría en una población de 14.000 recién nacidos los diferentes efectos de vacunarse contra la hepatitis B en dos diferentes etapas: una mitad se inmunizarían al nacer, y el resto a las seis semanas; con una vacuna que ya lleva más de 14 años disponible, segura y eficaz.
Estamos hablando de un país donde no tienen acceso a medicamentos/sistema sanitario o incluso sistemas de identificación como en España, dar luego con los niños que no han sido vacunados, cuando los padres creen que si, puede ser tela de complicado...
Es como dice #1, jugar con seres humanos que no lo son a sus ojos porque no importa si mueren.
Por lo que entiendo el estudio consiste vacunar a la mitad "antes de tiempo", como se hace en otros países según la OMS.