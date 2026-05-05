edición general
placeres #1 placeres
España ¿Porque no dice Madrid? que bueno tener una colonia, asi el que da la autorización esta en otro continente muy seguro.

..Es un buque holandés para cruceros de ricachones ya podría revarlos hasta sus propios puerto.

Nota: Se que el riesgo es mínimo y es la primera parada posible a un puerto europeo, que tenemos una unidad de enfermedades "tropicales" bastante decente, pero a veces dan ganas de soltar demagogia con el comportamiento de ciertos godos.
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#2 roca
Pq no hacen cuarentena ?
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johel #3 johel *
#2 Porque se transmite por inhalacion en zonas infectadas basicamente con ratas, el contagio no es aereo una vez que se aisla la zona de contagio y puede requerir tratamiento con asistencia respiratoria mecanica.
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menéame