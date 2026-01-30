Me había cansado del flujo constante y del abuso de invitaciones spam para enviar manuscritos a revistas y asistir a conferencias falsas en el otro lado del mundo, una tendencia ampliamente estudiada en el mundo académico. El colmo: una solicitud de la Revista Clínica de Obstetricia y Ginecología, muy ajena a mi trabajo en educación matemática. Al aceptar el desafío, decidí enviar un manuscrito deliberadamente absurdo generado por IA para observar cómo operan las personas detrás de estas supuestas revistas.