edición general
2 meneos
9 clics

La olvidada historia del socialismo y lo oculto

El socialismo tiene una merecida reputación de movimiento secular y racional. Pero no todos los socialistas a lo largo de la historia fueron tan terrenales.

| etiquetas: ocultismo , marxismo , izquierda , historia
1 1 0 K 20 cultura
sin comentarios
1 1 0 K 20 cultura

menéame