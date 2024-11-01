edición general
1 meneos
23 clics

La olvidada Estación del Niño Jesús en Madrid

El ferrocarril que iniciaba viaje al lado del Retiro, pegado a un hospital, y sobre el que muchos madrileños apuntaban que “pita más que anda”, vive en el recuerdo.

| etiquetas: madrid , metro de madrid , estaciones de metro , niño jesús
1 0 0 K 11 cultura
sin comentarios
1 0 0 K 11 cultura

menéame