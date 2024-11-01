El olivo más antiguo del mundo: 4000 años y aún produce aceitunas

En el corazón del Mediterráneo, donde el sol y el viento moldean el paisaje desde hace milenios, hay un árbol que desafía el paso del tiempo. En Ano Vouves, una pequeña localidad del oeste de la isla de Creta, crece el olivo más antiguo del mundo, que tiene unos 4.000 años y que todavía produce aceitunas, con una estimación de 150 kilos de aceitunas anuales.