Olga Apesta: Dibujos con tiza en las aceras y paredes de Nueva York, 1938-1943 [Eng]  

En la década de 1930, Helen Levitt (1913-2009) paseaba con su cámara por Nueva York , su ciudad natal. Los niños captaron su atención. Sus imágenes están llenas de entusiasmo y movimiento. No es necesario explicar lo que vio y capturó, porque cualquiera que haya sido niño lo capta al instante. Los niños en las fotos de Levitt viven el momento. No hay antes ni después. Eso es todo. "Hay que investigar", era el consejo de Helen Levitt a cualquiera que quisiera pasar el día tomando fotos en la calle . Una foto afortunada no es casualidad.