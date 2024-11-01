Oleeé! Torno a ser aquí [CAT]

Aquest llibre recull el diari de Jordi Vendrell, una veu imprescindible de la ràdio catalana. Hi narra el procés de creació del programa 'L’Orquestra' a Catalunya Ràdio, des de la proposta inicial fins als comentaris sobre els primers programes. // Este libro recoge el diario de Jordi Vendrell, una voz imprescindible de la radio catalana. En él narra el proceso de creación del programa 'L’Orquestra' en Catalunya Ràdio, desde la propuesta inicial hasta los comentarios sobre las primeras emisiones.