Oleada de políticos españoles corrigen sus currículos por falsificaciones de títulos y diplomas

Todo comenzó con la confesión de una figura en ascenso del Partido Popular acerca de que su currículum no era exactamente lo que parecía. El mes pasado, Noelia Núñez, miembro del comité directivo del PP, se vio obligada a admitir que, en realidad, nunca había completado su doble titulación en Derecho y Administración Pública. Se disculpó y dimitió, una medida poco habitual en el país. Desde entonces, el arrepentimiento de Núñez parece haber marcado tendencia, con una oleada de mea culpas por parte de políticos de diferentes partidos.
| etiquetas: política , españa
Un pais es como una gran empresa, para que una empresa vaya bien se necesita a gente… » ver todo el comentario
Al final un estado/país es un territorio controlado por una organización… » ver todo el comentario
Los países compiten entre ellos, no lo sabías?
El estado se financia en gran parte gracias al cobro de impuestos, no lo sabías?
No sé, tampoco digo nada que no sea vox populi la verdad.
Los ciudadanos no somos accionistas de España. Somos sus ciudadanos, que no es para nada lo mismo. Unos accionistas pueden decidir gastar más en alcantarillado o menos, los ciudadanos podemos "sugerir" o quejarnos, pero poco más. Dependemos de la BUENA gestión o mala de los "jefes" electos (pequeño detalle) del país.
Pues no, los paises no deberían competir entre ellos, porque... ¿para qué? Mi país debe hundir a… » ver todo el comentario
Todavía no conozco a un venezolano, cubano, colombiano, argentino que no sea como mínimo médico cirujano, ingeniero o abogado, todos con todos los carnets de conducir... pero todo sin homologar. Hablas con ellos y ves que no tienen ni el certificado de estudios primarios.
El inglés, otro asunto, casi todo el mundo pone "inglés avanzado" en el currículo cuando en realidad si tienen un nivel A1 o menos es mucho.