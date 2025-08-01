edición general
Oleada de políticos españoles corrigen sus currículos por falsificaciones de títulos y diplomas

Todo comenzó con la confesión de una figura en ascenso del Partido Popular acerca de que su currículum no era exactamente lo que parecía. El mes pasado, Noelia Núñez, miembro del comité directivo del PP, se vio obligada a admitir que, en realidad, nunca había completado su doble titulación en Derecho y Administración Pública. Se disculpó y dimitió, una medida poco habitual en el país. Desde entonces, el arrepentimiento de Núñez parece haber marcado tendencia, con una oleada de mea culpas por parte de políticos de diferentes partidos.

reithor #5 reithor
El tsunami de correcciones no ha traído siquiera una oleadita de dimisiones,solo unos cuantos casos aislados.
#8 tierramar *
Llevamos 50 años gobernados por fracasados escolares, y/o vagos; cuya única carrera fue ingresar en las juventudes del PPSOE. Estar gobernados por los zoquetes del pais tiene consecuencias en el pais y en nuestras vidas: han destruido el tejido productivo de españa, han tomado decisiones erróneas que han costado vidas y desastres: DANA; Prestige, el accidente del metro de Valencia, del tren de Angrois,...
Un pais es como una gran empresa, para que una empresa vaya bien se necesita a gente…   » ver todo el comentario
ContinuumST #11 ContinuumST
#8 Un país no es como una gran empresa. ¿O pretendes insinuar que es algo como España S.L. o España S.A.?
#13 javi618
#11 Es una comparación, y como tal es válida, hay numerosas similitudes entre ambas estructuras organizativas.
ContinuumST #14 ContinuumST
#13 ¿Sí? Pues no veo muchas similitudes, la verdad.
#16 javi618
#14 En ambos casos hay una estructura organizativa jerarquizada que toma decisiones, con el objetivo (en teoría) de mejorar la vida de sus ciudadanos/accionistas, competir mejor que la competencia/otros países, cuadrar las cuentas sin déficit a final de año, ambos explotan recursos naturales, a sus ciudadanos (vía fiscal) o a sus empleados (vía plusvalía), dándoles a cambio servicios sociales, o un sueldo, etc...

Al final un estado/país es un territorio controlado por una organización…   » ver todo el comentario
ContinuumST #17 ContinuumST *
#16 Ajá, lo de que los "jefes", en tu símil de empresa, estén en teoría al servicio de los "empleados"... no parece ni aparece en tu teoría. Con lo que conviertes a los ciudadanos en accionistas, cosa que no cuadra mucho. Competir entre paises. Ya. Explotar a los ciudadanos vía fiscal. Ya. Entiendo. Y, por supuesto, todo debe devolver dinero de alguna manera, si inviertes en sanidad o en escolarización, eso debe ser devuelto en formas contantes y sonantes en billetes de euro. Ajá. Como te puedes imaginar, es una visión que no comparto.
#18 javi618
#17 Los "jefes" de una empresa están al servicio de los accionistas, igual que el gobierno de turno está al servicio de los ciudadanos, sí lo he dicho.

Los países compiten entre ellos, no lo sabías?

El estado se financia en gran parte gracias al cobro de impuestos, no lo sabías?

No sé, tampoco digo nada que no sea vox populi la verdad.
ContinuumST #19 ContinuumST
#18 Creo que tenemos visiones diferentes de la misma realidad.
Los ciudadanos no somos accionistas de España. Somos sus ciudadanos, que no es para nada lo mismo. Unos accionistas pueden decidir gastar más en alcantarillado o menos, los ciudadanos podemos "sugerir" o quejarnos, pero poco más. Dependemos de la BUENA gestión o mala de los "jefes" electos (pequeño detalle) del país.
Pues no, los paises no deberían competir entre ellos, porque... ¿para qué? Mi país debe hundir a…   » ver todo el comentario
Libre_albedrío #15 Libre_albedrío
#8 Las lecciones magistrales, las recibieron de políticos franquistas o de su época. O sea, prevaricaban, se enriquecían y vivían felices y comían perdices. Así, sin pagarlo y siguen igual. No escarmientan ni escarmentaran.
#3 rbrn
Ya pasó cuando lo de Cifuentes. En unos años volveremos a ver más casos.
Pertinax #9 Pertinax
#3 No todos son iguales. Quien jamás falsificará su currículum es Patxi López.
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
por mucho que corrijan deben ser apartados, purgados, escarnio publico y que sigan cavando hacia abajo para ir descurbiendo a mas sinverguenzas
Torrezzno #1 Torrezzno
Oleadas, una descripción muy precisa. Tenemos lo que votamos
#10 endy
#1 hubiera sido mejor decir piaras
berkut #2 berkut
Esto con Franco no pasaba
#12 Regreso
Es delito, deberían ser juzgados y vale ya la puta broma. Aquí las leyes para lo que les interesa.
lonnegan #7 lonnegan
Pues yo creo que ahora es el momento de redoblar la apuesta, corregimos al alza, como decía Neo: ya sé kung-fu
#6 cocococo
La falsedad documental es un delito. Quien ponga un dato falto en los currículos se le condena a cadena perpetua picando piedra en Siberia del norte y se le acaba el cuento a los mentirosos, pero no, se deja estar.

Todavía no conozco a un venezolano, cubano, colombiano, argentino que no sea como mínimo médico cirujano, ingeniero o abogado, todos con todos los carnets de conducir... pero todo sin homologar. Hablas con ellos y ves que no tienen ni el certificado de estudios primarios.

El inglés, otro asunto, casi todo el mundo pone "inglés avanzado" en el currículo cuando en realidad si tienen un nivel A1 o menos es mucho.
