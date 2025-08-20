edición general
Las olas de calor abrasarán también el turismo

El verano, que hasta hace muy poco era para casi todo el mundo la estación de las delicias y del placer, ahora es detestado en toda la Península, especialmente por los habitantes de las grandes ciudades, que ya no le piden al verano diversión, descanso, un ligue de playa… sino sólo que pase cuanto antes, con sus temperaturas insoportables. Para los ancianos puede ser literalmente cuestión de vida o muerte.

#1 perej
y quizá nos veamos obligados a planificar una forma de economía basada en producir algo, y no únicamente en alquilar nuestro territorio y ser camareros.
lonnegan #5 lonnegan
#1 aires acondicionados y tecnologia de bajo consumo de agua
#4 Leon_Bocanegra
Y todos gracias a @NPCMeneaMePersigue y los millones de email que envía cada dia.
Connect #2 Connect
Pues en Dubai hace más calor y se llena de turistas. Lo mismo que lleva pasando en Túnez donde su turismo es prácticamente del de hotel y playa; o en Marruecos, donde incluso Marrakech está más abajo y en verano las temperaturas son altísimas todos los días (hoy por ejemplo han vuelto a alcanzar los 40ºC).

La gente quiere sol,y garantizado. Así que cuanto más calor, menos riesgo de que un chubasco prolongado le de al traste con sus ahorros.
ChatGPT #6 ChatGPT *
#_1 no te preocupes, los políticos llevan con el cambio de modelo casi 50 años.

Supongo que estará a puntito de dar sus frutos
#3 ContracomunistaCaudillo
Como dice el artículo, mejor nos vamos a Polonia que llueve casi cada día y apenas pasan de los 20 grados en verano.
