'La ola ultra', la serie documental que analiza el auge de los movimientos de extrema derecha más radical

El País y la Cadena SER presentan este jueves el primer episodio de la serie documental La ola ultra, que analiza el auge de los movimientos de extrema derecha y su versión más violenta y radical. El episodio inicial, The Base, reconstruye la Operación Cascadia, contra la organización supremacista blanca. The Base inaugura una serie documental de carácter mensual cuya segunda entrega se centrará en la captación y la radicalización de los menores y los jóvenes en plataformas de videojuegos en el entorno gamer.