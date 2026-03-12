edición general
'La ola ultra', la serie documental que analiza el auge de los movimientos de extrema derecha más radical

El País y la Cadena SER presentan este jueves el primer episodio de la serie documental La ola ultra, que analiza el auge de los movimientos de extrema derecha y su versión más violenta y radical. El episodio inicial, The Base, reconstruye la Operación Cascadia, contra la organización supremacista blanca. The Base inaugura una serie documental de carácter mensual cuya segunda entrega se centrará en la captación y la radicalización de los menores y los jóvenes en plataformas de videojuegos en el entorno gamer.

Supercinexin #1 Supercinexin *
Cuando hace ya doce o trece años saltó el GamerGate ya se vio de sobra toda la podredumbre que reside en esos entornos cerrados de adolescentes frustrados y replegados, de estilos de vida asociales y sin contacto humano. Nada bueno puede salir de un chaval que se tira todo su tiempo libre encerrado en su cuarto, pegando tiros en 3D en una pantalla mientras chatea con vaya usted a saber quién que le cuenta vaya usted a saber qué. Yo, como padre, me hubiera preocupado en los 2000s y en los 2010s…   » ver todo el comentario
