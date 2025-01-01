·
11649
clics
¿Cuánto han crecido los coches? Las fotos que lo demuestran es para alucinar
7072
clics
Cómo poner las cosas por escrito aunque no quiera la empresa
7585
clics
La hortera decoración de la Casa Blanca con Trump: "El estilo Casino Cutre se le está yendo de las manos"
4636
clics
Hice una estación de metro para mis gatos
5003
clics
Pablo Fernández lo intentó
Ola de incendios: "Los servicios están extenuados, y eso conlleva accidentes"
José Manuel Alonso, portavoz de la Plataforma de Bomberos Forestales protesta en RNE por las condiciones de los trabajadores en la ola de incendios
|
etiquetas
:
iiff
,
bbff
,
derechos laborales
,
maltrato
,
avituallamiento
,
accidentes
12 comentarios





#1
efectogamonal
*
La única forma de proteger el gremio de los bbff, es blindarlos a través del estado, rompiendo el contrato público con TRAGSA y convirtiéndolos en empleados públicos, tras el cumplimiento de los requisitos a tal efecto y la realización de las pruebas selectivas pertinentes y profesionalizar de una vez la profesión.
No hay otra
4
K
72
#3
mancebador
*
#1
Tragsa es una empresa pública propiedad de la SEPI, es decir, gestionada por el gobierno de España. Me encantaría saber en que iba a mejorar la profesionalización si se convierten en empleado públicos (entiendo que quieres decir funcionarios, puesto que empleados públicos ya son).
1
K
3
#5
efectogamonal
*
#3
TRAGSA es un entramado de empresas privadas con capital público, si fueran empleados públicos hablaríamos de personal laboral, que no lo son y ni lo pueden ser
1
K
26
#6
mancebador
*
#5
Empresa privada con capital público = empresa pública. Lo mismo que Renfe, Adif o RTVE.
dpej.rae.es/lema/empresa-pública
Empresa en la que los poderes públicos pueden ejercer, directa o indirectamente, una influencia dominante en razón de la propiedad, de la participación financiera o de las normas que la rigen.
Persona jurídica de derecho público, que pertenece al Estado, destinada a la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el
…
» ver todo el comentario
1
K
3
#8
efectogamonal
*
#6
TRAGSA presta servicios publicos con dinero publico, pero como entramado de empresas privadas que es, no puede convocar empleo público a través de procesos selectivos a tal efecto, por lo tanto sus empleados estan contratados como empleados públicos, sino privados
1
K
26
#9
mancebador
#8
Evidentemente, por eso Renfe y Adif realizan OPEs (Ofertas
Públicas
de Empleo) para contratar, porque son empresas públicas. No se muy bien que me quieres demostrar con eso.
1
K
3
#11
efectogamonal
*
#9
Ni idea como funciona ADIF o RENFE, lo unico que sé es que TRAGSA es un entramado de empresas privadas gestionada con dinero público y los contratos de sus empleados son privados, lo cual es un hecho, no una opinión
1
K
26
#12
mancebador
#11
Si con esto ya no entiendes que Tragsa ES una empresa pública, ya no se como explicártelo:
contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMA
1
K
3
#2
laruladelnorte
"Llevamos años denunciando que no existimos solo en verano, existimos todo el año y deberían de estar los cuerpos de bomberos forestales dimensionados para todas estas actuaciones", denuncia José Manuel Alonso.
Eso sería lo razonable.
2
K
40
#4
yoma
Si, pero luego todo esto se olvida en el momento que se debe efectuar la gran protesta, el día de las elecciones en forma de voto en las urnas.
1
K
26
#7
IsraelEstadoGenocida
#4
tengo ganas de que lleguen las elecciones autonómicas de Castilla y Leon el año que viene y ver que sale…
0
K
15
#10
Antipalancas21
#7
Otra vez el Pp, como suele ser costumbre.
0
K
20
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
