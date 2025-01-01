edición general
Ola de incendios: "Los servicios están extenuados, y eso conlleva accidentes"

José Manuel Alonso, portavoz de la Plataforma de Bomberos Forestales protesta en RNE por las condiciones de los trabajadores en la ola de incendios

etiquetas: iiff , bbff , derechos laborales , maltrato , avituallamiento , accidentes
12 comentarios
efectogamonal #1 efectogamonal *
La única forma de proteger el gremio de los bbff, es blindarlos a través del estado, rompiendo el contrato público con TRAGSA y convirtiéndolos en empleados públicos, tras el cumplimiento de los requisitos a tal efecto y la realización de las pruebas selectivas pertinentes y profesionalizar de una vez la profesión.

No hay otra {0x1f525}  media
#3 mancebador *
#1 Tragsa es una empresa pública propiedad de la SEPI, es decir, gestionada por el gobierno de España. Me encantaría saber en que iba a mejorar la profesionalización si se convierten en empleado públicos (entiendo que quieres decir funcionarios, puesto que empleados públicos ya son).
efectogamonal #5 efectogamonal *
#3 TRAGSA es un entramado de empresas privadas con capital público, si fueran empleados públicos hablaríamos de personal laboral, que no lo son y ni lo pueden ser {0x1f525}
#6 mancebador *
#5 Empresa privada con capital público = empresa pública. Lo mismo que Renfe, Adif o RTVE.

dpej.rae.es/lema/empresa-pública

Empresa en la que los poderes públicos pueden ejercer, directa o indirectamente, una influencia dominante en razón de la propiedad, de la participación financiera o de las normas que la rigen.
Persona jurídica de derecho público, que pertenece al Estado, destinada a la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el

…   » ver todo el comentario
efectogamonal #8 efectogamonal *
#6 TRAGSA presta servicios publicos con dinero publico, pero como entramado de empresas privadas que es, no puede convocar empleo público a través de procesos selectivos a tal efecto, por lo tanto sus empleados estan contratados como empleados públicos, sino privados {0x1f525}
#9 mancebador
#8 Evidentemente, por eso Renfe y Adif realizan OPEs (Ofertas Públicas de Empleo) para contratar, porque son empresas públicas. No se muy bien que me quieres demostrar con eso.
efectogamonal #11 efectogamonal *
#9 Ni idea como funciona ADIF o RENFE, lo unico que sé es que TRAGSA es un entramado de empresas privadas gestionada con dinero público y los contratos de sus empleados son privados, lo cual es un hecho, no una opinión {0x1f525}
#12 mancebador
#11 Si con esto ya no entiendes que Tragsa ES una empresa pública, ya no se como explicártelo:

contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMA
#2 laruladelnorte
"Llevamos años denunciando que no existimos solo en verano, existimos todo el año y deberían de estar los cuerpos de bomberos forestales dimensionados para todas estas actuaciones", denuncia José Manuel Alonso.

Eso sería lo razonable.
yoma #4 yoma
Si, pero luego todo esto se olvida en el momento que se debe efectuar la gran protesta, el día de las elecciones en forma de voto en las urnas.
#7 IsraelEstadoGenocida
#4 tengo ganas de que lleguen las elecciones autonómicas de Castilla y Leon el año que viene y ver que sale…
Antipalancas21 #10 Antipalancas21
#7 Otra vez el Pp, como suele ser costumbre.
