Ola de estafas a mayores en Cádiz: falsos técnicos roban dinero y joyas tras llamadas engañosas

La Policía Nacional investiga varios casos recientes de estafa y hurto cometidos en diferentes localidades de la provincia de Cádiz, en los que personas de avanzada edad han sido víctimas de falsos técnicos o supuestos trabajadores de entidades públicas. Tras ganarse su confianza, los delincuentes accedían a sus domicilios para sustraer dinero y joyas. Los hechos investigados se han producido en Rota, San Fernando y Cádiz capital en las últimas semanas. En todos los casos, el modus operandi ha sido similar: las víctimas recibían llamadas

| etiquetas: cádiz , estafas , personas mayores , falsos técnicos , dinero , joyas
makinavaja #1 makinavaja
A estos seres que se dedican a engañar a los ancianos yo les rompería las piernas directamente.... luego ya si eso se les denuncia o se les tira al rio... :troll:
#2 laruladelnorte
las víctimas recibían llamadas telefónicas en las que un supuesto operador de teleasistencia o trabajador de la Junta de Andalucía les informaba de una incidencia o de la instalación de un dispositivo en su vivienda. Posteriormente, un individuo se presentaba en el domicilio, accedía al interior con diversas excusas técnicas y, mediante engaño, lograba que las víctimas entregaran dinero, joyas o abrieran lugares donde guardaban sus ahorros.
En Rota, una mujer recibió dos llamadas de un

