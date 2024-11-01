edición general
La ola de detenciones de inmigrantes habría empeorado significativamente los resultados educativos de estudiantes hispanos

La ola de detenciones de inmigrantes habría empeorado significativamente los resultados educativos de estudiantes hispanos

Florida, 2025: la ola de detenciones de inmigrantes habría empeorado significativamente los resultados educativos de estudiantes hispanos o hispano-hablantes. [eng]

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Capítulo 999999999: De cómo las élites eliminan competidores, así eliminan a los hispanos e hispano hablantes de competir académicamente con los estadounidenses y angloparlantes

Ya me podéis llamar conspiranoico
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
Los yankis nos tiran de EEUU, y en España también nos tiran de nuestros barrios con sus mayores salarios. Es una guerra

Los sacamos de España con disparos en altavoces hasta que se piren
#3 CosaCosa
Normal, no se puede estar concentrado esrudiando si estas acojonado pensando que te pueden deportar s ti o a tus padres.

Lo mejor que podrian hacer los hispanos que hay en usa es marcharse en masa de vuelta a latinoamerica y con todo lo que tienen y han aprendido, convertir a latinoamerica, en lo que siempre tuvo que ser, una potencia, con la de recursos naturales y humanos que tiene.

Pero gano el egoismo, y la propaganda, y siguen prefiriendo irse a buscar el sueño americano
