3
meneos
5
clics
La ola de detenciones de inmigrantes habría empeorado significativamente los resultados educativos de estudiantes hispanos
Florida, 2025: la ola de detenciones de inmigrantes habría empeorado significativamente los resultados educativos de estudiantes hispanos o hispano-hablantes. [eng]
|
etiquetas
:
usa
,
eeuu
,
estados unidos
,
ice
2
1
1
K
26
actualidad
3 comentarios
relacionadas
#1
NPCMeneaMePersigue
Capítulo 999999999: De cómo las élites eliminan competidores, así eliminan a los hispanos e hispano hablantes de competir académicamente con los estadounidenses y angloparlantes

Ya me podéis llamar conspiranoico
Ya me podéis llamar conspiranoico
0
K
20
#2
NPCMeneaMePersigue
Los yankis nos tiran de EEUU, y en España también nos tiran de nuestros barrios con sus mayores salarios. Es una guerra
Los sacamos de España con disparos en altavoces hasta que se piren
0
K
20
#3
CosaCosa
Normal, no se puede estar concentrado esrudiando si estas acojonado pensando que te pueden deportar s ti o a tus padres.
Lo mejor que podrian hacer los hispanos que hay en usa es marcharse en masa de vuelta a latinoamerica y con todo lo que tienen y han aprendido, convertir a latinoamerica, en lo que siempre tuvo que ser, una potencia, con la de recursos naturales y humanos que tiene.
Pero gano el egoismo, y la propaganda, y siguen prefiriendo irse a buscar el sueño americano
0
K
7
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
