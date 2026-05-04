La ola de asesinatos de Trump no está deteniendo el flujo de drogas hacia Estados Unidos.(ENG)

El Pentágono afirma que los ataques contra embarcaciones civiles en el Caribe y el Pacífico Oriental han reducido drásticamente la importación de drogas ilegales a Estados Unidos. Y el presidente Donald Trump asegura que esto ha salvado más de un millón de vidas estadounidenses. Los expertos consideran estas afirmaciones ridículas, y un reportaje de The Intercept demuestra que las declaraciones de la Casa Blanca y el Departamento de Guerra carecen de fundamento, son falsas o ambas cosas.