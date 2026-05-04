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La ola de asesinatos de Trump no está deteniendo el flujo de drogas hacia Estados Unidos.(ENG)

La ola de asesinatos de Trump no está deteniendo el flujo de drogas hacia Estados Unidos.(ENG)

El Pentágono afirma que los ataques contra embarcaciones civiles en el Caribe y el Pacífico Oriental han reducido drásticamente la importación de drogas ilegales a Estados Unidos. Y el presidente Donald Trump asegura que esto ha salvado más de un millón de vidas estadounidenses. Los expertos consideran estas afirmaciones ridículas, y un reportaje de The Intercept demuestra que las declaraciones de la Casa Blanca y el Departamento de Guerra carecen de fundamento, son falsas o ambas cosas.

| etiquetas: droga , usa , asesinatos , narco lanchas
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10 comentarios
19 4 0 K 248 actualidad
ur_quan_master #2 ur_quan_master
Pero disminuyen la competencia...
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SeñorPresunciones #10 SeñorPresunciones
#2 Claro, solo están engordando el monopolio.
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kinz000 #1 kinz000
Qué sorpresa.
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Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
Por un lado mata “narcotraficantes” y por otro indulta a narcotraficantes condenados como Juan Orlando Hernández
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Gry #9 Gry
La mayoría de las drogas seguramente entran escondidas en contenedores, que pruebe a hundir cualquier barco que se dirija a un puerto estadounidense. :-P
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EvilPreacher #8 EvilPreacher
A ver si es que no están asesinando bastante {0x1f63c}
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azathothruna #6 azathothruna
El cliente pide, la oferta llega :troll:
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#7 MenéameApesta
No puede evitar que se trafique con drogas en su territorio y quiere impedirlo en el resto del continente matando a gente sin juicio.
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#4 sliana
EEUU aplaude el éxito
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KoLoRo #5 KoLoRo
Ostia, lei "La ola de asesinatos a trump" y digo... estos van hilando fino fino xD
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menéame