Ojo al enviar archivos por WhatsApp en macOS, que lo mismo los borra

El bug se produce cuando arrastras el archivo a la ventana de WhatsApp para enviarlo. Pero no afecta a todos los tipos de archivo. Se eliminan sin posibilidad de recuperarlos PDF, documentos de Word o Excel y similares. Pero por lo que sea se libran imágenes, vídeos y archivos de audio. Aunque ojo, que esta lista seguro que no es completa. Mientras el señor Zuckerberg tiene a bien arreglarlo tienes la opción de utilizar el botón + de abajo a la izquierda para seleccionar los archivos a enviar. Así el archivo original permanece intacto.