"Ojalá hubiera ido lleno de moros y negros el puto tren": un chat con 1.300 ultras propaga el odio racial

El accidente ferroviario en Adamuz ha servido para disparar mensajes de odio entre los Soldados de Pugilato, un foro en Telegram que reúne a 1.300 seguidores de ultraderecha y en el que circulan habitualmente textos con incitación a la violencia racial: "Un montón de buenos españoles han muerto en ese tren. Ojalá hubiera ido lleno de moros y de negros el puto tren de los cojones", escribió el pasado viernes 23 de enero "Lidia FNI", una de las usuarias más activas de ese chat en Telegram.

Mountains #1 Mountains *
Relacionada: www.meneame.net/m/actualidad/supremo-confirma-penas-minimas-tres-neona

El odio y la violencia de la extrema derecha sale gratis en este país

Y en Alemania también: www.meneame.net/m/actualidad/escandalo-neonazi-sacude-ejercito-aleman-

Siempre son "Casos aislados"
3 K 56
#10 VFR
#1 ese es el problema de llamar extrema derecha a PP y a Vox, cómo se llama a estos engendros?
0 K 10
sotillo #13 sotillo
#10 Falangistas, ya convirtieron España en un infierno de ejecuciones, hambre y toros durante años, mientras ellos lo pasaban de puta madre mientras aterrorizaban al resto y los mataban de hambre
0 K 11
alfre2 #2 alfre2
Que el burro rebuzne es noticia?

Noticia es que la ministra de Defensa no les dé una nalgadita suave a todos los miembros del chat y les sirva el desayuno
2 K 26
#7 guillersk
#4

Ríete, pero eso es una muestra de la desilusión causada por la cúpula de podemos, que pasó de un proyecto ilusionante a... Bueno lo que sea ahora.

No os lo creeréis, pero en forocoches al principio Pablo Iglesias era casi un mesias.
1 K 19
Don_Pixote #12 Don_Pixote
#7 yo me lo creo, que lo vi..
la deriva ha sido acojonante,
0 K 8
sotillo #14 sotillo
#7 Y ahora han descubierto a Abascal como el Mesías, joder pues no hace falta ser muy listo para ser miembro
0 K 11
Graffin #3 Graffin
Ya han descubierto ForoCoches?
1 K 18
Don_Pixote #4 Don_Pixote
#3 forocoches va por temporadas

Es gracioso ver la intencion de voto en el hilo de seguimiento que tiene desde hace años
El foro paso de ser 90% podemita a 90% voxemita :-D, ni Tezanos
0 K 8
#11 Carlolargo
#4 más bien, ni que Vox reconociese abiertamente haberlo conseguido metiendo un ejército de spammers a sueldo para manipularlo y convertirlo en su cochiquera
www.elmundo.es/cronica/2018/12/09/5c0a9d12fdddff0e388b4606.html
1 K 14
javibaz #6 javibaz
#3 o finofilipino.
0 K 13
elgranpilaf #5 elgranpilaf
Que pena de pensar así
0 K 11
#9 VFR
Para estos VOX es hermano gemelo de Stalin
0 K 10
#8 Katos
CHERRY PICKING
0 K 8

