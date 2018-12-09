"Ojalá hubiera ido lleno de moros y negros el puto tren": un chat con 1.300 ultras propaga el odio racial

El accidente ferroviario en Adamuz ha servido para disparar mensajes de odio entre los Soldados de Pugilato, un foro en Telegram que reúne a 1.300 seguidores de ultraderecha y en el que circulan habitualmente textos con incitación a la violencia racial: "Un montón de buenos españoles han muerto en ese tren. Ojalá hubiera ido lleno de moros y de negros el puto tren de los cojones", escribió el pasado viernes 23 de enero "Lidia FNI", una de las usuarias más activas de ese chat en Telegram.