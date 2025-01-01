edición general
La OIT pide a España que reduzca la jornada laboral diaria y pague más las horas extra

La Comisión de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo reclama que las horas de trabajo normales al día no excedan las 8 horas y que los excesos de jornada se remuneren más caros

#2 IsraelEstadoGenocida
Hay que ver como son los de la OIT... menudos rojos comunistas.
Anfiarao #4 Anfiarao *
Otra prueba más de que tu partido de izquierdas de cabecera, el psoe, resulta que no es tan de izquierdas y que tiene demasiados "compromisos" (ejem) con el capital
#1 Galton
¡Comunistas!!!!!!
angelitoMagno #3 angelitoMagno
Pero dice la derecha parlamentaria que no, que no somos unos vagos.
eli_baley #5 eli_baley
PPero esto qué es?!?! Si España ya se ha hundido incontables veces (con cada subida del SMI por ejemplo) y estos quieren hundirla otra vez.
