11



La OIT pide a España que reduzca la jornada laboral diaria y pague más las horas extra
La Comisión de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo reclama que las horas de trabajo normales al día no excedan las 8 horas y que los excesos de jornada se remuneren más caros
etiquetas:
oit
jornada laboral
horas extra
actualidad
comentarios:
hilos
mejores hilos
+ valorados
#2
IsraelEstadoGenocida
Hay que ver como son los de la OIT... menudos rojos comunistas.
1
K
29
#4
Anfiarao
*
Otra prueba más de que tu partido de izquierdas de cabecera, el psoe, resulta que no es tan de izquierdas y que tiene demasiados "compromisos" (ejem) con el capital
2
K
28
#1
Galton
¡Comunistas!!!!!!
1
K
21
#3
angelitoMagno
Pero dice la derecha parlamentaria que no, que no somos unos vagos.
0
K
16
#5
eli_baley
PPero esto qué es?!?! Si España ya se ha hundido incontables veces (con cada subida del SMI por ejemplo) y estos quieren hundirla otra vez.
0
K
9
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
