Oficio de tinieblas en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid

a democracia participativa nos hace disponer de otra herramienta para conocer todo lo que la Consejería de Sanidad nos oculta. En el portal de transparencia de la Comunidad Autónoma de Madrid, al elegir como organismo destinatario de su solicitud la Consejería de Sanidad, debería aparecer el anuncio del infierno de Dante, “abandonen toda esperanza, vosotros los que entráis”. En el año 2021 se hicieron 381 solicitudes de información pública a la Consejería de Sanidad. Se contestaron con silencio administrativo 7 de ellas (1,8%).
| etiquetas: consejeria , sanidad , madrid , oficio , tinieblas , democracia , participativa