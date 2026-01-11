La oficina de correos bajo el mar que es completamente operacional

En Vanuatu se encuentra la única oficina de correos del mundo bajo el agua. A tres metros de profundidad, rodeada de aguas cristalinas y de peces de colores. Con sus horarios de apertura y cierre y su trabajador de Vanuatu Post echando horas tras el mostrador. La isla de Melé es un santuario marino y un resort turístico al que se conoce también como Hideaway Island. Situado a unas pocas decenas de kilómetros al norte de Port Vila, la capital del país, es uno de los muchísimos lugares en el archipiélago en los que practicar el buceo.