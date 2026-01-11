edición general
La oficina de correos bajo el mar que es completamente operacional

En Vanuatu se encuentra la única oficina de correos del mundo bajo el agua. A tres metros de profundidad, rodeada de aguas cristalinas y de peces de colores. Con sus horarios de apertura y cierre y su trabajador de Vanuatu Post echando horas tras el mostrador. La isla de Melé es un santuario marino y un resort turístico al que se conoce también como Hideaway Island. Situado a unas pocas decenas de kilómetros al norte de Port Vila, la capital del país, es uno de los muchísimos lugares en el archipiélago en los que practicar el buceo.

5 comentarios
Priorat #2 Priorat
Santuario marino y un resort turístico en la misma frase, no puede ser.
omegapoint #4 omegapoint
#2 si puede ser, son sitios con muy pocas plazas al año y muy caras que financian la protección o investigación en el lugar.

Por ejemplo el parque natural de Bunaken en Indonesia (no se si sigue siendo igual, fui en 2006) tenía aforo limitado y hay que reservar con tiempo, parte del gasto se usa para financiar el centro de investigación en la propia isla y para las labores de conservación y protección de la reserva.

En España también tenemos unos cuantos santuarios/reservas que solo puedes visitar con reserva y plazas limitadas.
Olepoint #5 Olepoint *
#2 En la cabeza de un neoliberal, sí, los neoliberales no saben la diferencia entre precio y valor. No saben el valor que tiene una selva, o un santuario marino per se, si no genera ingresos, no vale nada, así que o se hace turismo, o a tomar por culo la selva, el santuario marino o el planeta si hace falta. Es pura codicia.
TripleXXX #1 TripleXXX
Juraría que en Monkey Island había una isla que se llamaba asi.
d5tas #3 d5tas
#1 Casi, es isla Mêlée que es la primera isla que pisas en la saga.
