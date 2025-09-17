·
La Oficina de Conflictos de Interés vuelve a archivar en días la denuncia por el rescate de Air Europa que presidió Sánchez
En una primera ocasión, este organismo, dependiente del Gobierno, ya dio carpetazo a la denuncia del PP en cuatro días. Ahora, vuelve a hacerlo.
etiquetas
air europa
sánchez
conflicto de intereses
pp
actualidad
8 comentarios
actualidad
#2
cocolisto
Aunque es muro de pago no creáis que vais a ver más. Es un caso absolutamente loco en el que han querido empapelar a Perrosanchez, la mujer o la suegra y no hay por donde cogerlo.
1
K
23
#1
XtrMnIO
El Ejpañó quiere dar a entender que Sánchez dio directamente el rescate a Air Europa?
1
K
16
#4
thorpedo
#1
el ejpañol diría que perro Sánchez come niños si se lo pide su accionista principal la comunidad de Madrid...
2
K
25
#5
Leon_Bocanegra
El que pueda hacer que haga.
0
K
11
#6
Antipalancas21
#5
Mas si los jueces son de los tuyos y lo permiten.
0
K
20
#3
thorpedo
Otro movimiento por parte de los PPSunos de seguir sembrando las dudas sobre la relación de la mujer del presidente y le aerolínea. Intento N... Pero como les vale para tener "pena de telediario" hay siguen intentándolo
0
K
10
#8
MPPC
*
#3
Lo han presentado para que saliese en el debate del Congreso, no hay más, sabían que la desestimarían, pero así les ha valido para hacer ruido. Que básicamente es a lo que se dedican, al ruido, porque proponer, lo que es proponer.
0
K
9
#7
Andreham
¿Ha intentado ya el PP pedir que se investigue si el herrero que fabricó la Lanza de Longinos es un antepasado de la mujer de Perro Sanche?
0
K
8
