La Oficina de Conflictos de Interés vuelve a archivar en días la denuncia por el rescate de Air Europa que presidió Sánchez

En una primera ocasión, este organismo, dependiente del Gobierno, ya dio carpetazo a la denuncia del PP en cuatro días. Ahora, vuelve a hacerlo.

cocolisto #2 cocolisto
Aunque es muro de pago no creáis que vais a ver más. Es un caso absolutamente loco en el que han querido empapelar a Perrosanchez, la mujer o la suegra y no hay por donde cogerlo.
XtrMnIO #1 XtrMnIO
El Ejpañó quiere dar a entender que Sánchez dio directamente el rescate a Air Europa?
thorpedo #4 thorpedo
#1 el ejpañol diría que perro Sánchez come niños si se lo pide su accionista principal la comunidad de Madrid...
#5 Leon_Bocanegra
El que pueda hacer que haga.
Antipalancas21 #6 Antipalancas21
#5 Mas si los jueces son de los tuyos y lo permiten. :troll:
thorpedo #3 thorpedo
Otro movimiento por parte de los PPSunos de seguir sembrando las dudas sobre la relación de la mujer del presidente y le aerolínea. Intento N... Pero como les vale para tener "pena de telediario" hay siguen intentándolo
#8 MPPC *
#3 Lo han presentado para que saliese en el debate del Congreso, no hay más, sabían que la desestimarían, pero así les ha valido para hacer ruido. Que básicamente es a lo que se dedican, al ruido, porque proponer, lo que es proponer.
Andreham #7 Andreham
¿Ha intentado ya el PP pedir que se investigue si el herrero que fabricó la Lanza de Longinos es un antepasado de la mujer de Perro Sanche?
