Una oficina de atención al ciudadano de Valencia resucita la figura de Zaplana a pesar de su condena a prisión [Valencià]

Una oficina de atención al ciudadano de la Generalitat Valenciana "resucita" la figura política del expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana a pesar de su condena a prisión. El edificio muestra una placa conmemorativa de la inauguración del centro a cargo del exdirigente popular, condenado por corrupción, que estaba en el despacho de un responsable del centro.

| etiquetas: zaplana , corrupción , codi de bon govern , generalitat valenciana
5 comentarios
Asimismov #2 Asimismov
Si es que Zaplana es todo un héroe; robó, fue condenado y está libre.
Yo quiero ser como Zaplana en la UE de von der Layen.
radon2 #3 radon2
Hay que homenajear a los difuntos.
#4 DotorMaster
#3 no, pero es que lo han resucitado
DonNadieSoy #1 DonNadieSoy
A ver, no os metáis con el, que el pobre esta "enfermo terminal"...
#5 JanSolo
Zaplana debería estar en la cárcel y el juez que le soltó también. Hay muy pocos jueces en la cárcel y eso es un gran problema.
