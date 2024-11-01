Una oficina de atención al ciudadano de Valencia resucita la figura de Zaplana a pesar de su condena a prisión [Valencià]

Una oficina de atención al ciudadano de la Generalitat Valenciana "resucita" la figura política del expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana a pesar de su condena a prisión. El edificio muestra una placa conmemorativa de la inauguración del centro a cargo del exdirigente popular, condenado por corrupción, que estaba en el despacho de un responsable del centro.