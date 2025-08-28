edición general
6 meneos
36 clics
Es oficial: el kiwi “ayuda a ir al baño”… y reabre el debate sobre la publicidad alimentaria

Es oficial: el kiwi “ayuda a ir al baño”… y reabre el debate sobre la publicidad alimentaria

Comer kiwi ayuda a ir al baño. Ya lo intuía mucha gente. La novedad es que ahora esa sospecha está respaldada por evidencias científicas, así que la Comisión Europea ha dado luz verde para que se pueda utilizar este argumento en la publicidad de esta fruta. Es la primera vez que se autoriza una declaración de salud para una fruta fresca en Europa, lo que podría abrir la puerta a otros alimentos similares. Esto parece positivo, pero conviene conocer algunos detalles para evitar malas interpretaciones que pueden tener consecuencias indeseables.

| etiquetas: kiwi , estreñimiento , publicidad de alimentos
5 1 0 K 47 actualidad
12 comentarios
5 1 0 K 47 actualidad
#1 ombresaco
En los bares es "al fondo a la derecha", en las gasolineras había que pedir la llave, y en los centros comerciales están muy lejos.
Si es en casa, no deberías necesitar un kiwi para poder ir al baño, deberías conocer tu casa.

Ya cierro al salir
2 K 26
mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
Bueno saberlo.

Así le regalamos un kilo a mi abuela en silla de ruedas y nos ahorramos el personal de asistencia.
¿Sabéis si alguna otra fruta limpia la casa?
1 K 21
#5 superjavisoft
A la fruta? Yo me estaba comiendo los pajarillos esos asados.
1 K 19
Apotropeo #8 Apotropeo
Ciruelas y trago de agua tibia.
No soló ayuda a ir al baño, si no que no te deja salir de allí.
1 K 19
reithor #11 reithor
Si quieres ir al baño de verdad prueba el kiwi con piel. Supera esa textura de cojón de gorila, es Mano de santo.
0 K 12
Furiano.46 #7 Furiano.46
Ahora es el turno de : café y cigarro, muñeco de barro {0x1f61c}
0 K 10
Unregistered #4 Unregistered
True story...  media
0 K 10
La_patata_española #12 La_patata_española
#4, terrible la herida del kiwi en la cara. Y me gusta que estén caminando en círculos.
0 K 11
Asnaeb #3 Asnaeb
Cualquier fruta ayuda a ir al baño.
0 K 9
UnoYDos #6 UnoYDos *
El titular habla como si los estudios fuesen de ayer, a diferencia del contenido. Ya era oficial, ya se había evidenciado científicamente. Lo único nuevo es que la UE lo acepta para publicidad.
0 K 6
RoneoaJulieta #9 RoneoaJulieta
Hace años la cerveza era buena para las criaturas  media
0 K 6
#10 xavigo
Kiwi verde kawa marrón.
0 K 6

menéame