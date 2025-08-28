Es oficial: el kiwi “ayuda a ir al baño”… y reabre el debate sobre la publicidad alimentaria

Comer kiwi ayuda a ir al baño. Ya lo intuía mucha gente. La novedad es que ahora esa sospecha está respaldada por evidencias científicas, así que la Comisión Europea ha dado luz verde para que se pueda utilizar este argumento en la publicidad de esta fruta. Es la primera vez que se autoriza una declaración de salud para una fruta fresca en Europa, lo que podría abrir la puerta a otros alimentos similares. Esto parece positivo, pero conviene conocer algunos detalles para evitar malas interpretaciones que pueden tener consecuencias indeseables.