‘Ofertas’ en Telegram para reclutar a ‘baby sicarios’ por 4.000 euros en Málaga

La Udyco analiza el perfil de los nuevos ‘peones’ del crimen organizado.

2 comentarios
SegarroAmego #1 SegarroAmego
Le dieron la orden en Bélgica, tomó un avión a España, hizo el trabajo y regresó a su país.

Los jefes están en Suecia y mandan a sicarios para matar.

Que criminales se han vuelto los Suecos y los belgas de un tiempo a esta parte. Otro exitazo más del gilibuenismo glliprogre
ChatGPT #2 ChatGPT
#1 los belgas han Sido bastante hijosdeputa siempre… y violentos, un rato
