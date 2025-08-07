Las ofertas de las comercializadoras eléctricas del mercado libre son hasta un 23% más caras que la tarifa semirregulada

El consumo eléctrico se dispara en verano cuando las olas de calor obligan al aire acondicionado y a los ventiladores a trabajar a pleno rendimiento, lo que dispara la tarifa de la luz de familias y empresas. En este escenario y con el objetivo de comparar las ofertas de electricidad de 10 comercializadoras del mercado libre frente a la tarifa semirregulada PVPC, Facua-Consumidores en Acción ha elaborado un informe que establece que las ofertas de las comercializadoras eléctricas del mercado libre son hasta un 23% más caras que la tarifa.