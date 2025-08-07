edición general
Las ofertas de las comercializadoras eléctricas del mercado libre son hasta un 23% más caras que la tarifa semirregulada

El consumo eléctrico se dispara en verano cuando las olas de calor obligan al aire acondicionado y a los ventiladores a trabajar a pleno rendimiento, lo que dispara la tarifa de la luz de familias y empresas. En este escenario y con el objetivo de comparar las ofertas de electricidad de 10 comercializadoras del mercado libre frente a la tarifa semirregulada PVPC, Facua-Consumidores en Acción ha elaborado un informe que establece que las ofertas de las comercializadoras eléctricas del mercado libre son hasta un 23% más caras que la tarifa.

#1 Pitchford
El estudio no está bien hecho, porque no se puede comparar una tarifa libre anual con el PVPC de 3 meses, en los que los precios de mercado pueden haber sido inferiores a la media anual de los mismos en los próximos 12 meses. Hacer una comparativa con el PVPC del último año tampoco es relevante en estos momentos, dada la subida de los precios del mercado derivada de las medidas de seguridad antiapagones.
