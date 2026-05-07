La ofensiva de 'Epic Fury' ha fracasado y Trump está dispuesto a rendirse en Irán: el memorándum de 14 puntos desata la ira de Netanyahu [Ita]

El memorándum, actualmente estructurado en 14 puntos, está siendo negociado entre los enviados de Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, y varios funcionarios iraníes, tanto directamente como a través de mediadores. En su forma actual, el documento declararía el fin de la guerra y el inicio de un período de 30 días de negociaciones para un acuerdo final que incluiría la apertura del estrecho de Ormuz, la limitación del programa nuclear iraní y el levantamiento de las sanciones estadounidenses. Estas negociaciones podrían tener lugar en