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La ofensiva de 'Epic Fury' ha fracasado y Trump está dispuesto a rendirse en Irán: el memorándum de 14 puntos desata la ira de Netanyahu [Ita]

La ofensiva de 'Epic Fury' ha fracasado y Trump está dispuesto a rendirse en Irán: el memorándum de 14 puntos desata la ira de Netanyahu [Ita]

El memorándum, actualmente estructurado en 14 puntos, está siendo negociado entre los enviados de Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, y varios funcionarios iraníes, tanto directamente como a través de mediadores. En su forma actual, el documento declararía el fin de la guerra y el inicio de un período de 30 días de negociaciones para un acuerdo final que incluiría la apertura del estrecho de Ormuz, la limitación del programa nuclear iraní y el levantamiento de las sanciones estadounidenses. Estas negociaciones podrían tener lugar en

| etiquetas: trump , irán , eeuu , acuerdo , guerra , ormuz
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5 comentarios
8 2 0 K 111 actualidad
allenharpell #2 allenharpell
Todo lo que acerque a Netanyahu hacia una úlcera o un ictus creo que es bueno para el mundo.
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mmlv #1 mmlv
En medio de las ralentizaciones y congelaciones, aquí está el inevitable comentario del magnate en su cuenta de redes sociales, Truth: "Suponiendo que Irán acepte entregar lo acordado, lo cual es quizás una suposición audaz, la ya legendaria Furia Épica (este es el nombre que Washington le dio a la guerra contra Irán, ed.) llegará a su fin y el bloqueo efectivo permitirá que el Estrecho de Ormuz esté abierto para todos, incluido Irán. Si no cumplen, comenzarán los bombardeos, que

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themarquesito #4 themarquesito
La Operación Epstein Fury fue una mala idea desde el comienzo
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HartzBaltz #3 HartzBaltz
Israel mientras exista, no lo permitira. Lo sabotearan de cualquier manera para continuar con su plan de conquistar todo oriente medio. Tiene dos caminos, conseguirlo o desaparecer.
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ur_quan_master #5 ur_quan_master
Trump! Si cortas la ayuda militar a Israel y bombardeas Tel Aviv para forzar un cambio de régimen, ganas la guerra! :troll:
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menéame